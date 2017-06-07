مدرب كولومبيا: خاميس لاعب كبير ولكنه لايشعر بالاستقرار فى ناديه2017-06-07 09:17:58
أكد مدرب منتخب كولومبيا خوسيه بيكرمان أنه يتمنى أن يحظى لاعبه خاميس رودريجيز، جناح فريق ريال مدريد، بـ”دافع كبير” في ناديه وأنهم في كولومبيا يريدون أن يواصل اللاعب التألق ويشعر “بالراحة” وأن تكون “لديه الرغبة في المشاركة”
وأضاف بيكرمان فى مؤتمر صحفى بمدينة مورسيا الاسبانية عشية مواجهه منتخب اسبانيا الودية غدا .. من وجهه نظرى اللاعب “لا يحظى بالدعم اللازم ليشعر بالسعادة” على الرغم من أنه “لعب الكثير من المباريات بأداء جيد”.
وأشار بيكرمان في المؤتمر الصحفي الذى تقلته وكالة الانباء الاسبانية الى أن المنتخب سيلعب من أجل الفوز على منتخب إسبانيا قى المباراة الودية غدا الأربعاء استعدادا لتصفيات مونديال روسيا 2018.
وقال بيكرمان خاميس رودريجيز، لاعب الملكي، وخوان كوادرادو، جناح يوفنتوس الإيطالي، تواجها في نهائي دوري الأبطال الأوروبي، وأرى أن النجمين وصلا الى حالة بدنية جيدة، وبالطبع لديهما الحافز للمشاركة مع المنتخب .. وهما بحالة معنوية جيدة جدا ونحن نثق كثيرا فيهما، ونريد أن يشعرا بالراحة والرغبة الكاملة في المشاركة”.
وخص بيكرمان لاعبه رودريجيز بالإشادة وأوضح أن “خاميس يعرف بوضوح أنه كان عاما صعبا للغاية بالنسبة له على المستوى الشخصي، ولكني رأيت فيه رغبة كبيرة لتخطي هذه اللحظات الصعبة التي واجهها بشجاعة مدركا أن النادي الذي يلعب فيه من أندية الصف الأول في العالم وله متطلبات كبيرة”.. “لقد لعب الكثير من المباريات بأداء جيد، واعتمد عدد الدقائق الإجمالي له في الملعب على قرارات المدرب، وهو الشئ الذي لا ينبغي مناقشته لأن المدير الفني هو من يعرف الاحتياجات التي يريدها.. وعلى خاميس الآن أن يقيم الاحتمالات الأفضل بالنسبة له وكذلك للنادي الذي يمتلك حقوقه”.
وفيما يخص مستقبل اللاعب رودريجيز أعرب بيكرمان عن رغبته أن “يكون الأفضل، ولكننا نعرف أنه لاعب رائع واستثنائي، وهناك القليل مثله في العالم”، مضيفا أنه يأمل أن “ينفذ مع كولومبيا ما لم يستطع عمله مع الريال”.
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وقال إن “خاميس يتألق حين تسنح له الفرصة، ولكنها المرة الأولى التي يوجد فيها مواهب كبيرة في أماكن محددة قد تشعر في وقت ما بالإحباط لأنه لا يتماشى مع طرق اللعب والانتماءات الرياضية في كرة القدم والتي تعتمد على النتائج”.
وأضاف أنه “متحمس للغاية في العمل، ويشعر بالسعادة مع المنتخب ولديه الرغبة في الفوز، وكذلك مع الريال الذي رغب في الانضمام إليه والذي فاز معه بالألقاب، وإن لن يصبح هناك فسيكون مع ناد آخر يستطيع تقدير امكانياته”.
وأكد المدرب “كي يكون (خاميس) سعيدا فهو في حاجة أن يشعر بمشاركته، ومن أجل ذلك فهو في حاجة للدعم”.
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