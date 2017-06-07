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مسلح يفتح النار عند ضريح الخميني جنوب طهران
الشرطة الإيرانية - إيران

مسلح يفتح النار عند ضريح الخميني جنوب طهران

2017-06-07 09:06:44
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أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية بوقوع حادث إطلاق نار جديد عند ضريح آية الله الخميني جنوب طهران.

وقالت الوكالة إن عدد من الأشخاص قد أصيبوا إثر إطلاق النار، دون الإشارة إلى عدد الضحايا حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 3 أشخاص هاجموا مرقد الخمين، فجر أحدهم نفسه داخل الضريح.

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