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مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن لنشر جنود بمنطقة الساحل
مجلس الأمن - مجلس الامن

مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن لنشر جنود بمنطقة الساحل

2017-06-07 09:00:47
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قدمت فرنسا أمس الثلاثاء مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يجيز نشر قوة عسكرية أفريقية لمحاربة الإرهابيين ومهربي المخدرات في منطقة الساحل.

ويمكن لهذه القوة العسكرية «استخدام كل الوسائل الضرورية بهدف محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص»، بحسب نسخة من نص مشروع القرار حصلت عليها وكالة “فرانس برس”.

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