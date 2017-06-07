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"زحمة قطرية" في الأجواء الإيرانية
خطوط وطائرات قطرية

"زحمة قطرية" في الأجواء الإيرانية

2017-06-07 09:03:14
متابعات

رصدت لقطات لموقع طيران مختص أن الأراضي الإيرانية باتت أبرز منفذ للطائرات القطرية، وذلك بعد بدء تنفيذ قرار إغلاق أجواء عدة دول عربية إثر قرار مقاطعة الدوحة لدورها في دعم الإرهاب.

وحلقت غالبية الطائرات القطرية المغادرة والقادمة، فوق الأجواء الإيرانية، في طريقها إلى وجهاتها، وفق لقطات لموقع “فلايتريدر 24” الذي يظهر حركة الطائرات عبر الأقمار الصناعية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قررت الاثنين إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات القطرية بالتزامن مع قطع العلاقات الدبلوماسية، التي شملت أيضا إغلاق المنافذ البرية والجوية ومنع عبور المواطنين.

وترافق قرار منع العبور، الذي قال محللون إنه سيكلف الخطوطا لجوية القطرية خسائر بملايين الدولارات، مع إلغاء الهيئة العامة للطيران المدني السعودية رخصة الشرطة القطرية في المملكة وإغلاق مكاتبها.

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