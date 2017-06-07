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"CNN": هاكرز روس وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية
قراصنة انترنت - هاكرز - اختراق

"CNN": هاكرز روس وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية

2017-06-07 09:07:13
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أفادت قناة “سي. إن. إن” الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مجموعة من الهاكرز الروس هي من قامت باختراق وكالة الأنباء القطرية، والتي اندلعت بعدها أزمة كبيرة بين الدوحة ودول الخليج.

وقالت الشبكة: “إن مسئولين أمريكيين تحدثوا حول أن هدف الروس كان إثارة التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها”، مشيرةً إلى أن، مكتب التحقيقات الفدرالي قد أرسل مؤخرا فريقا من المحققين إلى العاصمة القطرية الدوحة لمساعدة الحكومة هناك في التحقيق في حادث القرصنة المزعوم.

ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية “سي.إي.آيه” التعليق، وقالت متحدثة باسم السفارة القطرية في واشنطن، إن التحقيقات مستمرة وإن نتائجها ستعلن قريبا، وفقا لـ”سي.إن.إن”.

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