 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 10:19 مساءً
روابط سريعة
وفاق سطيف يتوج بلقب الدوري الجزائري بثلاثية في بجاية
فريق وفاق سطيف الجزائري

وفاق سطيف يتوج بلقب الدوري الجزائري بثلاثية في بجاية

2017-06-07 21:01:09

توج وفاق سطيف بلقب دوري المحترفين الجزائري قبل جولتين من نهايته، بعد فوزه على الهابط مولودية بجاية (3-0) بملعب الوحدة المغاربية، لحساب الجولة الـ28، اليوم الأربعاء.

وسجل أهداف وفاق سطيف كل من عبد الحكيم أمقران في (د35)، وميلود رباعي في (د70)، ومحمد خوثير زيتي في الدقيقة (85).

وأصبح في رصيد وفاق سطيف 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الملاحق مولودية الجزائر، الذي انهزم على يد سريع غليزان (3-2)، صاحب الـ32 نقطة.

وحسم شباب بلوزداد الديربي العاصمي لصالحه، بعد أن فاز على اتحاد الحراش (2-0)، وحمل الهدفان توقيع فاهم بوعزة في (د46)، وسيد علي لكروم في (90+6).

وبهذا الفوز قفز شباب بلوزداد إلى المركز الخامس برصيد 39 نقطة، ليضمن بقاءه رسميًا في دوري الأضواء، بينما يوجد اتحاد الحراش داخل منطقة الخطر، وفي رصيده 34 نقطة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3