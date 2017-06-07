وفاق سطيف يتوج بلقب الدوري الجزائري بثلاثية في بجاية2017-06-07 21:01:09
توج وفاق سطيف بلقب دوري المحترفين الجزائري قبل جولتين من نهايته، بعد فوزه على الهابط مولودية بجاية (3-0) بملعب الوحدة المغاربية، لحساب الجولة الـ28، اليوم الأربعاء.
وسجل أهداف وفاق سطيف كل من عبد الحكيم أمقران في (د35)، وميلود رباعي في (د70)، ومحمد خوثير زيتي في الدقيقة (85).
وأصبح في رصيد وفاق سطيف 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الملاحق مولودية الجزائر، الذي انهزم على يد سريع غليزان (3-2)، صاحب الـ32 نقطة.
وحسم شباب بلوزداد الديربي العاصمي لصالحه، بعد أن فاز على اتحاد الحراش (2-0)، وحمل الهدفان توقيع فاهم بوعزة في (د46)، وسيد علي لكروم في (90+6).
وبهذا الفوز قفز شباب بلوزداد إلى المركز الخامس برصيد 39 نقطة، ليضمن بقاءه رسميًا في دوري الأضواء، بينما يوجد اتحاد الحراش داخل منطقة الخطر، وفي رصيده 34 نقطة.
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