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الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق هائل بعين شمس
حريق محطة وقود

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق هائل بعين شمس

2017-06-07 09:02:40
وكالات

اندلع فجر الأربعاء، حريق هائل في شارع أكتوبر بعين شمس مما أدى لاحتراق عدد من منازل الأهالي .

ودفعت قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المدنية، بسيارات إطفاء وعدد من السلالم الهيدروليكية للسيطرة على الحريق والوقوف على أسباب الحادث.

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