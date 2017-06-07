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الزمالك يخوض مرانه الأول عقب «اللقاء الأفريقي»
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الزمالك يخوض مرانه الأول عقب «اللقاء الأفريقي»

2017-06-07 09:06:29
متابعات

يخوض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء المران الأول عقب مباراتهم مع فريق “اتحاد العاصمة” الجزائري ، بملعب “عبد اللطيف أبو رجيلة”.
وكان الجهاز الفني لـ”القلعة البيضاء” بقيادة المدير الفني البرتغالي اوغستو ايناسيو، قد قرر منح لاعبي الفريق راحة 4 أيام عقب المباراة التي خاضها “أبناء ميت عقبة” أمام “اتحاد العاصمة” الجزائري في إطار منافسات “دور الـ16” ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل “1-1”.
ويقود مران اليوم علاء عبد الغني مدرب الفريق لحين عودة المدير الفني البرتغالي من إجازته.
ومن المقرر، أن يستكمل “أبناء القلعة البيضاء” مبارياتهم في مسابقات الدوري يوم 15 يونيو الجاري، حيث سيلتقوا بنادي أسوان في إطار منافسات الأسبوع 31.

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