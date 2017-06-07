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اختفاء فيصل القاسم عن "الاتجاه المعاكس" بالجزيرة بشكل مفاجئ
الإعلامي فيصل القاسم

اختفاء فيصل القاسم عن "الاتجاه المعاكس" بالجزيرة بشكل مفاجئ

2017-06-07 08:15:46
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اختفى مقدم برنامج الاتجاه المعاكس بقناة الجزيرة، فيصل القاسم، عن تقديم برنامجه مساء أمس الثلاثاء على قناة الجزيرة، دون تقديم أي أسباب.

وقال الإعلامي بقناة الجزيرة زين العابدين توفيق، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “منعا لأي لَبْس أو صيد في الماء العكر، قدمت حلقة اليوم من الاتجاه المعاكس نيابة عن الزميل فيصل القاسم الذي يعود الأسبوع المقبل بإذن الله”.

ولم يقدم توفيق أي أسباب لعدم تقديم فيصل القاسم حلقة أمس من الاتجاه المعاكس في وقت يغرد القاسم على موقع “تويتر”، معلقا على تصريحات ترامب وعزل قطر قائلا:” ‫لاحظوا الفرق الشاسع بين موقف الدولة الأمريكية كالخارجية والدفاع والرئيس الأمريكي.. انتظروا أزمة كبرى بين ترامب والدولة الأمريكية والإعلام الأمريكي‬”.

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