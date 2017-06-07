ذكرت السلطات المكسيكية أن أعمال شغب بأحد سجون أسفرت عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وحارس أمن وإصابة ستة أشخاص آخرين بمدينة فيكتوريا بولاية تاماوليباس الحدودية أمس الثلاثاء والتي تنشط فيها عصابات المخدرات.

وأظهرت لقطات تليفزيونية طائرات هليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض وأقارب متجمعون خارج السجن، بينما أمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف داخل المجمع.

وقال رودريجيز: “شرطة الولاية لا تزال في الداخل والقوات الاتحادية تقدم الدعم من الخارج”.

ولقى 30 شخصا على الأقل مصرعهم يوم السبت الماضى، جراء اشتباكات اندلعت بين بعض العصابات المجرمة المتنافسة فى مختلف أرجاء المكسيك.