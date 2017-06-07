قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودية: «إن إيران تتآمر على اغتيال الدبلوماسيين وتنتهك القانون الدولي بصورة بشعة»، مؤكدًا أنها الدولة الأولى في إنتاج العبوات الناسفة، والمتفجرات التي قتلت آلاف الأبرياء».

واتهم الجبير ، في تصريحان نقلتها قناة “الإخبارية” السعودية النظام الإيراني بأنه هاجم أكثر من 12 سفارة على مدى 37 عاما، وتشكل خطرا جسيما على المنطقة وأمنها.

من جهة أخرى ، أكد إن سياسات قطر تضر بدول المنطقة وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي .

وقال: “اتخذ قرار قطع العلاقات مع قطر بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة منذ عدة سنوات حول عدم دعم الجماعات الإرهابية، وكذلك لاستمرارها فى التحريض على الدول ودعم وسائل الإعلام العدائية والمحرضة على الدول الشقيقة والتى تعمل على المساس باستقرار دول المنطقة”.

وأشار إلى أن قطع العلاقات مع الدوحة، نتج عن تراكمات ليس فقط من موقف أو تصرف واحد بل إلى مواقف قطر كاملة وليس جزءاً منها، مؤكدا: ” لا تنوى أياً من البلدان أن تضر قطر و مواطنيها فهى جارة لنا وعضو فى مجلس التعاون الخليجى”.

وأضاف وزير الخارجية السعودى: “يجب على قطر أن تختار ما إذا كانت ستتخذ اتجاهنا أو الاتجاه الآخر.. طفح الكيل وعلى قطر وقف دعم جماعات مثل حماس والإخوان المسلمين”.

وتابع: أن الأضرار التي ستنتج عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بعض الدول العربية ضد قطر كفيلة بأن تقنعها بتغيير سياساتها بما في ذلك فيما يتعلق بالجماعات المتطرفة.

وأفصح الجبير قائلا: “نعتقد أن العقل والمنطق سيقنعان قطر باتخاذ الخطوات الصحيحة.. القرارات التي تم اتخاذها كانت قوية للغاية وسيكون لها تكلفة كبيرة جدا على قطر ونعتقد أن القطريين لا يرغبون في تحمل تلك التكلفة”.