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اليوم ... «الجنايات» تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة ياسمين النرش
ياسمين النرش-سيدة المطار

اليوم ... «الجنايات» تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة ياسمين النرش

2017-06-07 07:52:26
أش أ

تنظر الدائرة 13 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار يوسف عثمان، اليوم الأربعاء، أولى جلسات إعادة محاكمة ياسمين النرش والمعروفة إعلاميا بـ”سيدة المطار”.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من ياسمين النرش على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة الصادر في أكتوبر 2015 بسجنها 4 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه في القضية المتهمة فيها بحيازة مخدرات، والتعدي على ضابط شرطة، وقررت إعادة محاكمتها أمام دائرة أخرى.

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