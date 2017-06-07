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اليوم.. وفد من شباب الغربية يلتقي السيسي لمناقشة ملف التعديات
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

اليوم.. وفد من شباب الغربية يلتقي السيسي لمناقشة ملف التعديات

2017-06-07 07:51:19
وكالات


يتوجه اليوم السبت 20 شابًا وفتاة من أبناء محافظة الغربية، لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض ما تم تنفيذه من ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة بالغربية.
وكان محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اجتمع مع مجموعة من الشباب والفتيات المتميزين في أنشطة مراكز الشباب والقيادات الشابة بالمحافظة لحضور لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع تم طرح العديد من التساؤلات المهمة التي تخص ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة بعد نزول الشباب المكلف مع الحملات مع رؤساء المدن لرصد الحالات على أرض الواقع.

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