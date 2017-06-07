كشف الإعلامي عمرو أديب، إن وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، يمتلك منزلًا في تل أبيب، وهذا الأمر مُثبت.

وأضاف “أديب” في برنامجه “كل يوم”، المذاع على قناة “أون لايف” الفضائية، “الراجل لما يحب يكوّع شوية، بيروح يكوّع في تل أبيب، وكل ذلك حقائق”.

وتعليقًا على دفاع الناشطة اليمنية توكل كرمان عن قطر، قال “أديب”: “إن كل من يأكل ويشرب من قطر طلعلهم تعميم عام إن قطر بتضرب علشان هي حامية العروبة”.