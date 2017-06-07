قالت وكالة رويتزر للأنباء، إن دولة الإمارات تحظر التعبير عن التعاطف تجاه قطر، وفق ما نقلت صحف عن النائب العام الإماراتى.

وأكد النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش أن التعاطف مع دولة قطر عقب قطع العلاقات الدبلوماسية على مواقع التواصل جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس.

يذكر أن عددًا من الدول من بينها مصر والسعودية والامارات والبحرين ، قد أعلنوا مقاطعتهم لدولة قطر بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية، وإمدادهم بالمال والعتاد لنشر الإرهاب .