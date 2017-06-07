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اليوم.. السيسي يلتقي رئيس بوركينا فاسو
السيسي في اجتماع بعد هجوم المنيا ـ

اليوم.. السيسي يلتقي رئيس بوركينا فاسو

2017-06-07 07:25:38
أش أ

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، “روك مارك كابوريه” رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وذلك في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا يتحدثان خلاله إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.
ويأتي اللقاء في إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع أشقائها من القارة الأفريقية، وتدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات.

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