كشف البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس الثلاثاء.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية فجر اليوم الأربعاء عن مسئول كبير في البيت الأبيض قوله “إن الرئيس ترامب شدد خلال الاتصال على ضرورة وحدة الخليج”.

وأضافت إن رسالة ترامب كانت “أننا بحاجة إلى الوحدة في المنطقة لمحاربة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب. من المهم أن يكون الخليج متحدا من أجل السلام والأمن في المنطقة”.

وقد اتخذت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخري سلسلة إجراءات تهدف إلى عزل قطر ، حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية معها.