

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الأربعاء، الطقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يُصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها شمالية شرقية مُعتدلة تنشط على جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مُعتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية فيه شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية فيه شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 28 41

الإسكندرية 23 36

مطروح 21 33

بورسعيد 23 31

دمياط 23 31

بلطيم 21 34

الإسماعيلية 23 40

السويس 24 39

العريش 16 34

نخل 16 38

طابا 19 38

الطور 27 37

مرسى علم 29 36

الغردقة 30 41

شرم الشيخ 30 39

رفح 15 33

كاترين 17 32

سيوة 28 44

المنيا 25 41

الفيوم 26 42

رأس سدر 24 40

أبو سمبل 27 42

وسط الدلتا 27 40

أسيوط 28 43

سوهاج 25 44

الأقصر 26 45

أسوان 27 44

شلاتين 25 38

حلايب 28 36

الوادي الجديد 26 44

قنا 26 45

نويبع 26 39

السلوم 22 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 43

المدينة 28 44

الرياض 25 42

المنامة 27 37

أبوظبي 30 43

الدوحة 30 40

الكويت 32 46

دمشق 14 36

بيروت 23 28

عمان 17 34

القدس 18 31

غزة 20 31

بغداد 26 45

مسقط 30 36

صنعاء 12 31

الخرطوم 30 44

طرابلس 19 25

تونس 17 28

الجزائر 18 25

الرباط 19 30

نواكشوط 26 35

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 29

إسطنبول 19 28

إسلام آباد 26 37

نيودلهي 26 38

جاكرتا 24 33

بكين 18 31

كوالالمبور 24 33

طوكيو 19 24

أثينا 20 29

روما 14 28

باريس 12 20

مدريد 18 33

برلين 12 18

لندن 14 18

مونتريال 17 23

موسكو 11 21

نيويورك 23 29

واشنطن 13 20