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اليوم.. نتيجة تصحيح عينة العربي
الثانوية العامة ـ طلاب ‎

اليوم.. نتيجة تصحيح عينة العربي

2017-06-07 07:26:16
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تعلن اليوم الأربعاء، نتيجة تصحيح العينة العشوائية لكراسات البوكليت لامتحانات الثانوية العامة في اللغة العربية، والتي أدى الامتحان فيها 589 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول للامتحانات.
وصدرت التعليمات للمصححين بالتزام الدقة وتقدير الدرجات والالتزام بنماذج الإجابة الاسترشادية، وقد تم توزيع المصححين على غرف منفصلة بحيث لا يحدث خلط بين نماذج الإجابة المختلفة التي وقعت حسب ترتيب الأسئلة في هذه النماذج الأربعة التي أدى فيها الطلاب الامتحان.

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