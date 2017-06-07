ننشر الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء2017-06-07 07:20:14
القاهرة : يجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، مباحثات مهمة مع رئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، على أن يتحدث الرئيسان بعد جلسة المباحثات إلى وسائل الإعلام.
المنامة : يتوجه العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة، يجري خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
برلين : تشارك جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، في مجلس رؤساء الجامعات عبر العالم بهامبورج بألمانيا اعتبارا من اليوم وحتى 9 يونيو الجاري، وذلك في إطار اختيار جامعة حلوان كأكبر جامعة مصرية لها شراكات مع الجامعات الألمانية من قبل هيئة DAAD الألمانية.
برلين : تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباحثات في العاصمة الألمانية مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، تشمل السياسة الأوروبية، ومستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل التطورات على الساحة الدولية والأوروبية وقضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب اللاجئين.
القاهرة : يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ لمتابعة الأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان وأعمال اللجان النوعية.
القاهرة : تنظم إدارة المركز القومي للبحوث، احتفالية كبرى، برعاية رئيس المركز الدكتور أشرف شعلان، لتكريم الفائزين بجوائز الدولة لعام 2016 من أبناء المركز، وتسليمهم الدروع والميداليات التذكارية بهذه المناسبة، وذلك بقاعة الاحتفالات الجديدة بالمركز.
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هيذر ويلسون: أمريكا ليست قلقة بشأن قاعدتها في قطر
أبلغت وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، اليوم الثلاثاء، لجنة بمجلس الشيوخ، أنها ليست قلقة بشأن القاعدة الجوية الأمريكية في قطر رغم قرار الرياض قطع ...Tue, 06 Jun 2017 23:55:04 GMT
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السلطات تطارد بائعي الكتب في مراكشWed, 07 Jun 2017 02:25:51 GMT
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معجزات لاتتوقعها يحدثها ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ في جسمك
بعد شهر كامل من صيام الشهر الكريم ستحدث عمليات كثيرة ومفيدة، يمكن أن توصف بعمليات التطهير والتنظيف الكامل للجسم وأجهزته الداخلية. ويقول الدكتور مجدي بدران استشاري ...Wed, 07 Jun 2017 02:07:13 GMT
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"فيصل للكتاب" يناقش سبل النهوض بالتعليم
فى إطار فعاليات معرض فيصل السادس للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى الفترة من 4 إلى 13 يونيو ( 9-18 رمضان). أقيمت ندوة بعنوان “من الحفظ إلى الإبداع.. ...Wed, 07 Jun 2017 02:03:10 GMT
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كتاب يكشف سبب اعتناق "كلاي" للإسلام
في كتابه القادم Ali: A Life، والذي سيتم نشره في شهر أكتوبر، يستعرض الكاتب جوناثان إيغ مقتطفات من رسالة كتبها محمد علي كلاي لزوجته الثانية خليلة كاماتشو علي، التي كانت ...Wed, 07 Jun 2017 01:58:39 GMT
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هذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم يوم 11 رمضان
في اليوم الحادي عشر من رمضان على مدار التاريخ وقعت أحداث بارزة، أهمها زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة عام 3 هجرية، وقدوم وفد ثقيف إلى الرسول محمد ...Wed, 07 Jun 2017 02:11:26 GMT
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"الأرصاد": موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى السبت المقبل
حذر الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حارة بدءًا من الأربعاء، موضحًا أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن بداية من يوم السبت المقبل، ناصحًا ...Wed, 07 Jun 2017 01:11:19 GMT
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باحث بريطاني: أزمة قطر مع الخليج "صداع" يواجه ترامب
رأى الباحث البريطاني بيتر ساليزبيري، المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التوترات التي طال اختمارها بين دولة قطر الغنية بالنفط وجيرانها من دول الخليج ...Wed, 07 Jun 2017 01:02:05 GMT
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مشادة بين ضيوف الإبراشي بسبب مسلسل «الجماعة 2»Tue, 06 Jun 2017 23:43:45 GMT