القاهرة : يجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، مباحثات مهمة مع رئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، على أن يتحدث الرئيسان بعد جلسة المباحثات إلى وسائل الإعلام.

المنامة : يتوجه العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة، يجري خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

برلين : تشارك جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، في مجلس رؤساء الجامعات عبر العالم بهامبورج بألمانيا اعتبارا من اليوم وحتى 9 يونيو الجاري، وذلك في إطار اختيار جامعة حلوان كأكبر جامعة مصرية لها شراكات مع الجامعات الألمانية من قبل هيئة DAAD الألمانية.

برلين : تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباحثات في العاصمة الألمانية مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، تشمل السياسة الأوروبية، ومستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل التطورات على الساحة الدولية والأوروبية وقضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب اللاجئين.

القاهرة : يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ لمتابعة الأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان وأعمال اللجان النوعية.

القاهرة : تنظم إدارة المركز القومي للبحوث، احتفالية كبرى، برعاية رئيس المركز الدكتور أشرف شعلان، لتكريم الفائزين بجوائز الدولة لعام 2016 من أبناء المركز، وتسليمهم الدروع والميداليات التذكارية بهذه المناسبة، وذلك بقاعة الاحتفالات الجديدة بالمركز.