أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن قرار الدول التي قاطعت قطر جاء نتيجة لتراكم سياساتها في المنطقة التي لعبت دورا في دعم بعض الجماعات الإرهابية.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة عن قرقاش قوله إن “السياسات القطرية في المنطقة ساهمت في تقويض أمن المنطقة واستقرارها ولعبت دورا في تأجيج التطرف ودعم بعض الجماعات الإرهابية”، مؤكدا أن كل ما نراه اليوم ليس وليد اللحظة وإنما تراكم السياسات أدى لما حدث مؤخرا.

ورفض وزير الدولة للشؤون الخارجية القبول بأن المقاطعة التي حدثت أتت ردا على استقلال القرار القطري، قائلا إن هناك العديد من القرارات المستقلة ضمن مجلس التعاون الخليجي وبالتالي فإن استقلال قرار قطر لم يكن له أي تأثير ولكن التأجيج الذي مارسته قطر وتقويض الأمن من دولة جارة وشقيقة هو أمر غير مقبول.

وحول المقاطعة والهدف منها قال قرقاش “إن العديد من الخطوات التي تم اتخاذها هدفها الأول هو إرسال رسالة واضحة للقيادة القطرية بأن تصرفاتها السابقة غير مقبولة وإن لها تكلفة ولها ثمن ولابد من إعادة النظر في توجه السياسة القطرية بالمنطقة”.

