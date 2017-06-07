تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي وتداعيات عزل قطر عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

فتحت عنوان “ترامب: عزل قطر بداية نهاية الإرهاب” ، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد أن عزل قطر “سيكون بداية لنهاية فظائع الإرهاب” وأن ترامب، كتب على حسابه على “تويتر” أمس أنه “من الجيد رؤية زيارتي للسعودية ولقائي مع العاهل السعودي و٥٠ من قادة دول العالم تؤتي ثمارها”، وأضاف: “لقد قالوا إنهم سيتخذون موقفا صارما بشأن تمويل التطرف، وكل الإشارات كانت تصب نحو قطر.. ربما هذا سيكون بداية نهاية فظائع الإرهاب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيارات بدت محدودة للغاية أمام قطر، بعد يوم من قرار قطع العلاقات معها، والذي اتخذته مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا وجزر المالديف وموريشيوس، مبينة أن الخيارات انحصرت بين العودة الرشيدة إلى سربها الخليجي والعربي، أو مواجهة عزلة طويلة بدأت نذرها بالفعل.

وأشارت إلى أن الدوحة قد اعتمدت لغة تصالحية، داعية إلى حوار صريح للخروج من الأزمة، بينما شرعت الكويت فى جهود للوساطة، بزيارة أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى السعودية، فى حين دعت الإمارات للعمل على “خريطة طريق” لإعادة العلاقات تضمن أمن المنطقة، بضمانات لتنفيذها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن “قرار مقاطعة قطر هو نتاج طبيعى لسياسات مارقة استهدفت زعزعة استقرار دول كثيرة، والانقلاب على مبادئ العمل العربى المشترك”.

على الصعيد الاقتصادي، أشارت “الأهرام” إلى ان قطر أكدت أنها لم تتخذ أي قرار ضد أبناء الجالية المصرية المقيمين على أراضيها، في السياق نفسه شدد اقتصاديون على أن الاستثمارات القطرية بمصر لن تتأثر بقطع العلاقات مع الدوحة، ودلل مراقبون على ذلك بحال الاستثمارات التركية، عقب ثورة ٣٠ يونيو وما رافقها من أزمة بين مصر وتركيا.

وتحت عنوان “السيسي يصادق على حساب موازنة 2014/2015” ، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صادق على القانون رقم 17 لسنة 2017، الذى أقره مجلس النواب، بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014/2015، والتى بلغ إجمالى استخداماتها نحو 983 مليار جنيه، بإيرادات ومتحصلات من الاقتراض ومبيعات الأصول غير المالية بلغت نحو 467 مليارا، بينما بلغت المصروفات نحو 733 مليارا، ليصبح حجم الاقتراض فى الموازنة نحو 515 مليار جنيه.

كما صادق الرئيس على عدد من قوانين ربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية وأجهزة الدولة للعام المالى نفسه.

وعن نشاط الرئيس السيسي اليوم ، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس سيتسقبل روك مارك كابوريه رئيس بوركينا فاسو ، وأنه من المنتظر أن يبحث الرئيسان سبل تعزيز علاقات البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أنه من المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.

بدورها، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرئيس السيسي سيعقد اليوم اجتماعا بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وعدد من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية للإعلان عن الجهود التى قامت بها الدولة لتنفيذ التكليفات التى سبق ان أصدرها الرئيس لازالة التعديات على أراضى واملاك الدولة.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي التقرير النهائي الذي أعدته الحكومة حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية في تنفيذ الإزالات على أراضى الدولة واستردادها وأهم المشكلات التي تعوق استرداد المساحات المتبقية من الأراضي.

وكان الرئيس السيسى قد كلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية والوزارات المعنية فى 14 مايو الماضى خلال زيارته لمحافظة قنا باستعادة اراضى الدولة المعتدى عليها فى كل المحافظات.

وتحت عنوان “السيسى يستقبل ملك البحرين غدا” ، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يستقبل، غدا الخميس، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ويتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية.

وأوضحت الصحيفة أن زيارة العاهل البحريني تأتي عقب قطع مصر والبحرين وعدة دول علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها المتواصل للإرهاب وتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وفي الشأن المحلي ، ذكرت “الأخبار” أن فرحة غامرة انتابت طلاب الثانوية العامة أمس عقب أداء امتحاني اللغة الاجنبية الثانية والاقتصاد .. مشيرة إلى أن الطلاب أكدوا أن الامتحانين تميزا بالسهولة وأن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، وأعربوا عن سعادتهم بامتحانى اللغة الاسبانية والالمانية فيما اشتكى بعض الطلاب من صعوبة اجزاء بسيطة فى امتحان اللغة الفرنسية.

وأضافت الصحيفة أن صفحات الغش الالكتروني فشلت، في تسريب الأسئلة إلا من نشر بعض صور لصفحات بوكليت اللغة الفرنسية والاقتصاد بعد مرور مايقرب من ساعة علي بدء الامتحان ، وامتلأت صفحات شاومنج للغش بتعليقات الطلاب الساخرة أحيانا، والسباب أحيانا أخري ، بعد سقوطه أمام اجراءات تأمين الامتحانات، وكتب بعدها “بوست”‬ ، استغاثة يطلب “‬لايكات” من الطلاب لمنع غلق الصفحة.

ونقلت “الأخبار” عن د. رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، تأكيده أن غرفة العمليات المركزية كشفت الطالبين المسئولين عن تصوير كراسة أسئلة الفرنساوي وارسالها لصفحات الغش في لجنة عبد الحميد رضوان الثانوية بمحافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء امتحاني اليوم الثاني للثانوية العامة، أن ما نشر قبل بدء الامتحانات أمس غير صحيح، ولم يحدث تسريب نهائيا ، وأنه تم ضبط ولي أمر مختبئا في أحد غرف لجنة مدرسة العدوة المشتركة بالمنيا وتم تسليمه للشرطة.. وأنه بعد بدء اللجنة بـ45 دقيقة نشرت إحدي صفحات الغش علي مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر طالبان صورة من ورقة امتحان الاقتصاد.

وتحت عنوان “وزير الخارجية: إجراءات حاسمة ضد الجهات الممولة للإرهاب” ، ذكرت “الأخبار” أن سامح شكري وزير الخارجية أكد ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لمكافحة الإرهاب والعمل علي تجفيف منابعه واتخاذ إجراءات حاسمة مع الجهات التي يثبت تورطها في تمويل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة.

وأشارت “الأخبار” إلى أن ذلك جاء خلال استقبال عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الجزائري لكل من سامح شكري ونظيره التونسي خميس جهيناوي أمس علي هامش انعقاد الاجتماع الوزاري المصري التونسي الجزائري حول ليبيا بالعاصمة الجزائرية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله إن الوزير الأول الجزائري استمع خلال اللقاء الي تقرير حول نتائج الاجتماع . مؤكدا اهتمام الجزائر بمواصلة العمل علي دعم العلاقات الثنائية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية استعرض أسباب قيام القوات الجوية بضرباتها المكثفة علي معاقل المتطرفين في ليبيا بالتنسيق التام مع الجانب الليبي بعدما تأكد لدينا وجود علاقة وثيقة بين التنظيمات المقيمة في هذه المنطقة والعملية الإرهابية النكراء التي تمت في المنيا واستهدفت أطفالا أبرياء.

وأضاف :وبالتالي كان حريصا علي أن يستعرض أيضا أسباب هذه الضربة والتأكيد علي أن مصر تتأثر بشكل كبير بانفلات الوضع الأمني في ليبيا وأن حالة الفوضي التي تعانيها الأخيرة تعكس خطورة الوضع الليبي، كما استشهد الوزير بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سيارات الدفع الرباعي التي تم تفجيرها مؤخرا والتي كانت تأتي عبر الحدود الليبية ما يدل علي أن هذا الوضع خطير واستمراره في منتهي الخطورة ويتطلب التنسيق بين دول الجوار”.

ونقلت “الأخبار” عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله “‬إن هناك تفهما كاملا للدوافع والأسباب التي دفعت مصر لهذا التوجه وأن هناك تضامنا كاملا مع مصر في مكافحة الإرهاب”.

وأضاف أنه ‬كان هناك اتفاق بين وزراء الدول الثلاث علي أن المشكلة الرئيسية هي غياب الاستقرار وغياب الحل السياسي فكل ما نراه من تداعيات وآثار مثل الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح وتجارة المخدرات كل هذا كان نتاجا لانعدام الاستقرار السياسي جراء انعدام الحل السياسي وبالتالي فإن الحل السياسي هو الأساس والأولوية الأولي التي يجب التركيز عليها»‬.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن البنك المركزي المصري أعلن أن مصر سددت خلال اليومين الماضيين 513 مليون دولار مستحقات لصالح المملكة العربية السعودية.

ونقلت الصحيفة عن قال رامي أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشئون الاحتياطي النقدي قوله “إن هذا المبلغ يمثل قيمة سندات كانت قد طرحتها وزارة المالية المصرية في يونيو من عام 2012 تستحق علي خمس سنوات”.

وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع هذا الأسبوع ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه بنحو 2.5 مليار دولار ليتجاوز 1ر31 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهو أعلي مستوي له منذ ثورة يناير 2011”. كما قام البنك المركزي بسداد 750 مليون دولار مستحقات لصالح شركات البترول العالمية خلال الشهر ذاته.

وتحت عنوان “2688 وحدة إسكان اجتماعي متميز.. بالقاهرة الجديدة” ذكرت “الجمهورية ” أن المهندس مصطفي فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة صرح بأنه سيتم إنشاء 2688 وحدة سكنية بواقع 112 عمارة 6 ادوار متكررة بمساحة 94م2 للوحدة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي المتميز بمنطقة غرب الجامعات بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد عاشور عبدالرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات بانه سيتم انشاء مركز شباب متطور علي مساحة 15 فدانا بالمحور المركزي الجديد بالمدينة.

وفي الشأن العالمي، وتحت عنوان “أمريكا تناور علي كل الجبهات” ، ذكرت “الجمهورية” أن مجلس الشيوخ الأمريكي صدق أمس علي قرار يدعو الي نقل السفارة الامريكية في اسرائيل من تل أبيب الي القدس المحتلة وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي علي أساس حل الدولتين.

وأضافت الصحيفة أن القرار أكد أن السياسة الامريكية القديمة التي انتهجها الحزبان الديمقراطي والجمهوري. إزاء الوضع النهائي للقدس تبقي مسألة يتعين علي الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي حلها عن طريق الحوار في اطار الاتفاق علي وجود دولتين.

وأشارت إلى أن القرار ليس إلزاميا إلا أنه يعكس موقف أعلي مؤسسة دستورية في الولايات المتحدة من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي القدس.

ولفتت “الجمهورية” إلى انه سبق أن صدق الكونجرس الامريكي العام 1995 على قرار يسمح بنقل السفارة الامريكية من تل أبيب الي القدس الا ان وضع القدس المتنازع عليه، دفع الرؤساء الامريكيين المتعاقبين الي توقيع وثائق كل سنة وستة أشهر تقضي بتأجيل تنفيذ هذا القرار.

