أعلن الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن موعد إعلان جوائز الدولة في فروعها: النيل، التقديرية، التشجيعية، والتفوق، على أن يكون في الثامن عشر من يونيو الجاري بمقر المجلس.

يذكر، أن قيمة جائزة النيل تبلغ 400 ألف جنيه مصري، وميدالية ذهبية، وهي تعد أرفع الجوائز المصرية وأهمها، أما جائزة الدولة التقديرية، فتمنح لعشرة أشخاص، بواقع ثلاث جوائز للفنون، ثلاث جوائز للآداب، وأربع جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مائتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

أما جوائز التفوق فهي: جائزتان للفنون، وجائزتان للآداب، وثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق، مائة ألف جنيه مصري، وميدالية فضية، وجائزة الدولة التشجيعية تمنح بواقع 8 جوائز للآداب، 8 جوائز للفنون، 8 جوائز للعلوم الاجتماعية، 8 جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية خمسين ألف جنيه.