18 يونيو..إعلان الفائزين بجوائز الدولة2017-06-07 05:31:08
أعلن الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن موعد إعلان جوائز الدولة في فروعها: النيل، التقديرية، التشجيعية، والتفوق، على أن يكون في الثامن عشر من يونيو الجاري بمقر المجلس.
يذكر، أن قيمة جائزة النيل تبلغ 400 ألف جنيه مصري، وميدالية ذهبية، وهي تعد أرفع الجوائز المصرية وأهمها، أما جائزة الدولة التقديرية، فتمنح لعشرة أشخاص، بواقع ثلاث جوائز للفنون، ثلاث جوائز للآداب، وأربع جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مائتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية.
أما جوائز التفوق فهي: جائزتان للفنون، وجائزتان للآداب، وثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق، مائة ألف جنيه مصري، وميدالية فضية، وجائزة الدولة التشجيعية تمنح بواقع 8 جوائز للآداب، 8 جوائز للفنون، 8 جوائز للعلوم الاجتماعية، 8 جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية خمسين ألف جنيه.
-
هيذر ويلسون: أمريكا ليست قلقة بشأن قاعدتها في قطر
أبلغت وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، اليوم الثلاثاء، لجنة بمجلس الشيوخ، أنها ليست قلقة بشأن القاعدة الجوية الأمريكية في قطر رغم قرار الرياض قطع ...Tue, 06 Jun 2017 23:55:04 GMT
-
السلطات تطارد بائعي الكتب في مراكشWed, 07 Jun 2017 02:25:51 GMT
-
"فيصل للكتاب" يناقش سبل النهوض بالتعليم
فى إطار فعاليات معرض فيصل السادس للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى الفترة من 4 إلى 13 يونيو ( 9-18 رمضان). أقيمت ندوة بعنوان “من الحفظ إلى الإبداع.. ...Wed, 07 Jun 2017 02:03:10 GMT
-
"الأرصاد": موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى السبت المقبل
حذر الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حارة بدءًا من الأربعاء، موضحًا أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن بداية من يوم السبت المقبل، ناصحًا ...Wed, 07 Jun 2017 01:11:19 GMT
-
باحث بريطاني: أزمة قطر مع الخليج "صداع" يواجه ترامب
رأى الباحث البريطاني بيتر ساليزبيري، المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التوترات التي طال اختمارها بين دولة قطر الغنية بالنفط وجيرانها من دول الخليج ...Wed, 07 Jun 2017 01:02:05 GMT
-
مشادة بين ضيوف الإبراشي بسبب مسلسل «الجماعة 2»Tue, 06 Jun 2017 23:43:45 GMT
-
"الخارجية الموريتانية": قطر دأبت على نشر الفوضى والقلاقل بالدول العربية
أكدت وزارة الخارجية الموريتانية أن قطر دأبت على تقويض مبادئ احترام سيادة الدول التي تأسس عليها العمل العربي المشترك، مشيرة إلى أنها عملت على نشر الفوضى والقلاقل في ...Tue, 06 Jun 2017 23:07:17 GMT
-
ربة منزل تخلع زوجها بسبب "الكنافة"
رفعت سيدة “ع. ح” 30 سنة دعوى خلع حملت رقم 1917 لسنة 2017 أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجها محمد 40 سنة سواق توك توك الشهير بمحمد عاركة، بسبب الكنافة. قالت الزوجة فى ...Tue, 06 Jun 2017 22:48:50 GMT
-
تحت شعار "عالم خال من فيروس سى".. تعاون بين "Ignite camps" و حملة "تور اند كيور" للسياحة العلاجية
قامت شركة برايم فارما المسوق العالمى لبرامج تور اند كيور”Tourn'Cure” للسياحة العلاجية من مرض التهاب الكبد الوبائى سى فى مصر بالتعاون مع ايجنيت مصر“Ignite camps” ...Wed, 17 May 2017 12:55:48 GMT