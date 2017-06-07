"الأرصاد": موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى السبت المقبل

حذر الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حارة بدءًا من الأربعاء، موضحًا أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن بداية من يوم السبت المقبل، ناصحًا ...