بالفيديو.. سر فوانيس رمضان التي يتوارثها المصريون2017-06-07 04:11:54
تتميز مصر بصناعة الفوانيس وهي مهنة يتم توارثها، وقد كشف مقطع فيديو عن نموذج لعائلة مصرية تحافظ على تصميم وصناعة الفوانيس التقليدية الخاصة بشهر رمضان يدوياً.
وكشفت “سكاي نيوز” عربية، عن حسين سيد وأطفاله بصناعة مئات الفوانيس المعدنية التقليدية وتزيينها بزجاج ملون، ثم بيعها في شهر الصوم، وهو ما أبرزه مقطع الفيديو المرفق.
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