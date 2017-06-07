 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 04:42 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. سر فوانيس رمضان التي يتوارثها المصريون
فانوس، رمضان

بالفيديو.. سر فوانيس رمضان التي يتوارثها المصريون

2017-06-07 04:11:54

تتميز مصر بصناعة الفوانيس وهي مهنة يتم توارثها، وقد كشف مقطع فيديو عن نموذج لعائلة مصرية تحافظ على تصميم وصناعة الفوانيس التقليدية الخاصة بشهر رمضان يدوياً.

وكشفت “سكاي نيوز” عربية، عن حسين سيد وأطفاله بصناعة مئات الفوانيس المعدنية التقليدية وتزيينها بزجاج ملون، ثم بيعها في شهر الصوم، وهو ما أبرزه مقطع الفيديو المرفق.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3