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تعرف على دور حارس الحجر الأسود حول الكعبة
1-1-الحجر الاسود

تعرف على دور حارس الحجر الأسود حول الكعبة

2017-06-07 04:10:05

تولى حارس الحجر الأسود تنظيم آلاف الطائفين حول الكعبة المشرفة، إذ يعتلي قرب الحجر لتمكين الطائفين والزائرين من استلام هذا الحجر الذي يبدأ وينتهي الطواف منه وتقبيله والمسح عليه.

وحسب “سكاي نيوز” عربية، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لقوات أمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي، قوله إن من الوظائف التي يقوم بها حارس الحجر الأسود إلى جانب المحافظة على أمن وسلامة الطائفين، إرشادهم إلى الطريقة الصحيحة لتقبيل الحجر، وإتاحة المجال لغيرهم ومساعدتهم أثناء وصولهم إلى تلك المنطقة.

كما أشار إلى أن حارس الحجر الأسود يقوم بإبلاغ زملائه في حال حصول إغماء أو سقوط أو إعياء لأيّ من ضيوف الرحمن، مبيناً أنه يتم تغييره كل ساعة من أجل الحفاظ على مستوى أداء وتركيز الحارس في هذا الموقع.

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