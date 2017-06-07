قال الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر، إنه يجب على دولة قطر وقف تقديم الدعم للجماعات ذات الصبغة الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، وأن تلتزم التزامًا كاملًا بتفاهمات التي وضعتها دول الخليج لها في عام 2014 .

وأضاف الطاهر، خلال حواره في برنامج ” رأي عام” ، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أنه يجب على دولة قطر تسليم العناصر الإخوانية الهاربة إليها سواء من مصر أو السعودية أو الإمارات أو غيرهم من الدول الأخرى والذين صدر ضدهم الأحكام القضائية داخل دولتهم.

وطالب الكاتب الصحفي، قطر بأن تسلم عناصر معارضة خليجية لجأت إليها ، أو كما وصفها بأن قطر هي من قامت باستقطابهم.