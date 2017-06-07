 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 04:48 صباحاً
روابط سريعة
"الطاهر" يطالب قطر بوقف تمويل "الإخوان" وتسليم الهاربين
العزب الطاهر

"الطاهر" يطالب قطر بوقف تمويل "الإخوان" وتسليم الهاربين

2017-06-07 02:58:37

قال الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر، إنه يجب على دولة قطر وقف تقديم الدعم للجماعات ذات الصبغة الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، وأن تلتزم التزامًا كاملًا بتفاهمات التي وضعتها دول الخليج لها في عام 2014 .

وأضاف الطاهر، خلال حواره في برنامج ” رأي عام” ، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”،  أنه يجب على دولة قطر تسليم العناصر الإخوانية الهاربة إليها سواء من مصر أو السعودية أو الإمارات أو غيرهم من الدول الأخرى والذين صدر ضدهم الأحكام القضائية داخل دولتهم.

وطالب الكاتب الصحفي، قطر بأن تسلم عناصر معارضة خليجية لجأت إليها ، أو كما وصفها بأن قطر هي من قامت باستقطابهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3