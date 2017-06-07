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فقيه قانوني: كل الشواهد تؤكد أحقية السعودية بـ"تيران وصنافير"
الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي ‎

فقيه قانوني: كل الشواهد تؤكد أحقية السعودية بـ"تيران وصنافير"

2017-06-07 02:55:42

قال صلاح فوزي، الفقيه القانوني، إن كل الشواهد والدلائل التاريخية والواقعية تؤكد أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي “تيران وصنافير”، موضحًا أنه بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948 قامت باحتلال “أم الرشاش ” والتي تقع على حدود مدينة العقبة الأردنية من الشرق وبلدة طابا المصرية من الغرب.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”،  على قناة “ten”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن المملكة العربية السعودية تخوفت من قيام إسرائيل باحتلال جزيرتي تيران وصنافير وتواصلت مع الملك فاروق ملك مصر إنذاك وطلب منه تدخل القوات المسلحة المصرية لتلك الجزيرتين.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن الملك فاروق قام بوضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية ، موضحًا أن هناك فرق كبير بين السيادة وحقوق الملكية ، حيث أن مصر لا تتنازل على أي حق لها، وأيضا لا تسيطر على شيء ليس من ملكيتها.

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