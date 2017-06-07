حذر الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حارة بدءًا من الأربعاء، موضحًا أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن بداية من يوم السبت المقبل، ناصحًا المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وبقدر الأماكن ما بين وقتي الظهيرة والعصر.

وأضاف سعودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “راي عام”، على قناة “ten”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه يجب على المواطنين عدم الجلوس في المناطق المغلقة سيئة التهوية خاصة لمرضي الصدر.

وناشد خبير الأرصاد، قائدي السيارات عدم ملء إطارات السيارات بالهواء بشكل زائد عن الحد اللازم تجنباً لزيادة الضغط الجوي داخلها مما يؤدي إلى انفجارها مع الارتفاع في درجات الحرارة.