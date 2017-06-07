بعد فوزه بدوري الأبطال
بالصور.. رونالدو يصل معسكر منتخب البرتغال لمواجهة لاتفيا2017-06-07 01:38:16
وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد إلى معسكر منتخب بلاده استعداداً لمواجهة منتخب لاتفيا يوم مساء الجمعة فى الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2018.
وتلقى رونالدو تحية كبيرة من زملائه فى المنتخب ومدربه فيرناندو سانتوس، كما حرص نزلاء فندق الإقامة الذى تواجدت فيه بعثة “برازيل أوروبا” على التقاط الصور التذكارية معه، وتهنئته على تتويجه منذ أيام بدوري أبطال أوروبا، وعلق صحيفة “ريكورد” البرتغالية قائلة إن النزلاء لم يفوتوا فرصة التقاط الصور مع أفضل لاعب فى العالم 2016، والمحتمل أن يكون الأفضل أيضاً فى 2017.
وكان رونالدو قاد ريال مدريد للفوز بالبطولة الأوروبية بعد اكتساح يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث نجح الدون فى تسجيل هدفين رائعين، ليُتوج بالبطولة للمرة الثالثة مع الميرنجى، والثانية على التوالى، والرابعة فى مسيرته الشخصية، حيث تُوج بها فى 2008 مع مانشستر يونايتد.
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