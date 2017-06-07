أول رد لوزير الخارجية القطري على تصريحات «ترامب»

رد وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، في تصريحات لـCNN، على تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول الأزمة القطرية الخليجية، قائلًا إن ...