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مصدر خليجى ينفى لـ"سكاى نيوز" طرح أى شروط يجب على قطر تنفيذها للمصالحة
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

مصدر خليجى ينفى لـ"سكاى نيوز" طرح أى شروط يجب على قطر تنفيذها للمصالحة

2017-06-07 01:43:20

نفى مصدر خليجى لفضائية “سكاى نيوز عربية” طرح أى شروط، يجب على قطر تنفيذها من أجل المصالحة

وكانت قناة ” سكاى نيوز ” نشرت قبل قليل خبراً عن تحديد السعودية 10 شروط طلبت أن تنفذها قطر لإجراء المصالحة  .

وتضمنت هذه الشروط وفقا لما نشرته ” سكاى نيوز ” :

1-    قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فوراً.

2-    وقف بث قناة الجزيرة فورا.

3-    وقف التدخل فى الشئون المصرية والخليجية الداخلية

4-    الاعتذار الرسمى لدول الخليج عن إساءات “الجزيرة” .

5-    طرد جميع أعضاء حركة حماس

6-    تجميد الحسابات البنكية لقيادات حماس

7-    تعهد الدوحة بعدم ممارسه أى دور سياسى يتنافى مع سياسات دول الخليج المتوحدة

8-    تلتزم الدوحة بميثاق العهد الذى تم توقيعه عام 2014

9-    طرد العناصر الإخوانية والعناصر المناوئة لدول الخليج

10-  وقف دعم التنظيمات الإرهابية.

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