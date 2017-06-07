قال الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة بصدد تنفيذ مشروع توفير دراجة لكل طالب وعامل داخل الجامعة، ويأتى هذا من خلال التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات، مع الاتحاد الرياضى للجامعات بقيادة الدكتور صبحى حسانين، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر.

وأشار غراب، فى بيان له مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتوفير دراجة لكل طالب وعامل داخل الجامعة، وسيتم تخصيص مساحة لركن الدراجات بجوار سور الجامعة من بداية البوابة الجديدة، حتى بوابة الصيدلة والتمريض بمدخل الجامعة الجديدة لكل العاملين والطلاب.

وأضاف رئيس جامعة السويس، أن الدرجات سيتم دعم نصف ثمنها، من البنك الأهلى، والطالب أو العامل يحصل على الدراجة، بضمان الجامعة فى سداد الأقساط.