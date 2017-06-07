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بوتين: إذا حدثت حرب بين روسيا وأمريكا لن يبقي أحد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: إذا حدثت حرب بين روسيا وأمريكا لن يبقي أحد

2017-06-07 01:33:33

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لو حدثت حرب بين بلاده والولايات المتحدة لما بقي أحد على قيد الحياة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله، في حوار مع المخرج أوليفر ستون نشرت مقتطفات جديدة منه، في معرض إجابته على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتصر على روسيا في حال حدوث حرب ساخنة بينهما حيث قال الرئيس بوتين “أعتقد أن لا أحد سيبقى على قيد الحياة”.

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