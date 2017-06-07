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"الأعلى للإعلام" يجتمع اليوم لمتابعة دراما رمضان
مكرم محمد احمد

"الأعلى للإعلام" يجتمع اليوم لمتابعة دراما رمضان

2017-06-07 02:05:19

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة مكرم محمد أحمد لمتابعة الأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان وأعمال اللجان النوعية وملاحظات الجمهور على المسلسلات والبرامج الرمضانية.

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