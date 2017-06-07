نشبت مشادة كلامية بين الدكتور حمادة حسني، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة قناة السويس، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، خلال لقائهما ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي.

وقال «حسني»: «أنت بتشوشر عليا.. بتشوشر عليا لهدف معين ولا إيه»، ومن جانبه تجاهل شقرة حديثه، قائلًا: «أنا ملتزم بالمنهج العلمي، وناقشني في شغلي لو عايز».

وقال شقرة: «أنا قابلت محمد نجيب وقال لي عبد الناصر كان زعلان مني علشان قولت على الثورة إنها حركة وليست ثورة».

يشار إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي، خصص حلقة اليوم لمناقشة الأخطاء التاريخية بمسلسل «الجماعة 2» بحضور الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، والدكتور حماده حسني، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة قناة السويس، والكاتب الصحفي سليمان الحكيم، ومصطفى جمال حسين، عضو مجلس النواب، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس.



