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"أيام مصرية"مسابقة يومية بـ"فيصل" للكتاب
معرض فيصل للكتاب

"أيام مصرية"مسابقة يومية بـ"فيصل" للكتاب

2017-06-07 03:49:01
محيط - سميرة سليمان

استهل معرض فيصل السادس للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على، فى الفترة من 4 إلى 13 يونيو ( 9-18 رمضان). أول أيام المسابقة اليومية التى تنظمها الهيئة وتحمل عنوان “أيام مصرية” بسؤال حول حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر.

وفاز فيها كل من هبة صالح ، يمنى محمود ، محمود الهوارى ، بجائزة مجموعة كتب من هيئة الكتاب بقيمة 100 جنيه من اختيار الفائز.

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