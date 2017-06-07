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إيران: حصلنا على ضمانات من السعودية بأداء حج آمن
علي قاضي عسكر

إيران: حصلنا على ضمانات من السعودية بأداء حج آمن

2017-06-07 01:18:46

أكد رئيس بعثة الحج الإيرانية، علي قاضي عسكر، أن بلاده حصلت على ضمانات من السعوديين، بإقامة مناسك حج آمن، خلال العام الجاري.

وأشار “قاضي عسكر”، لـوكالة “أنباء فارس”، الثلاثاء، إلى كارثة الحجاج في عام 2015، وتكريم ذكرى شهداء المسجد الحرام ومنى، معتبرا أن هذه الحادثة كانت سببا في عدم مشاركة الحجاج الإيرانيين في فريضة الحج، خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن الضمانات اللازمة في أداء مناسك الحج بعزة وأمن، تم إعدادها في مذكرة تفاهم وقع عليها وزير الشئون الحج السعودي، موضحا لو أن أي مخاطر احتمالية برزت وإن كانت بنسبة ضئيلة، لما كنا وافقنا على مشاركة حجاجنا.

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