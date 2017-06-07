فى إطار فعاليات معرض فيصل السادس للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى الفترة من 4 إلى 13 يونيو ( 9-18 رمضان). أقيمت ندوة بعنوان “من الحفظ إلى الإبداع.. التعليم وتنمية القدرات العقلية للأطفال”، شارك فيها د.عزوز إسماعيل وأدارها جودة رفاعي.

وقال د.عزوز: هناك أشياء أساسية فى منظومة التعليم المدرس والطالب والمدرسة والإدارة، والقراءة شئ اساسى فى التعليم وقال الله تعالى “اقرأ” ولابد أن نربط التعليم بالقراءة وعلى اى كاتب أن يقرأ أولا، ويجب أن نختار للطفل ما يقرأه ويناسب سنه فى المجالات المختلفة. وكلنا نتذكر المرحلة الابتدائية وهناك عديد من الأشياء لا زالت عالقة باذهاننا لأن التعليم كان جيدا وقتها.

وأضاف عزوز أن الطفل هو مسئوليتنا جميعا ويجب أن تتحدث مع الطفل وتستمع له وتتركه يعبر عن نفسه.

وتابع أن مصر كانت منارة للحضارة والتعليم، ومن المؤسف أن البلد الرائد فى التعليم يخرج من التصنيف العالمى، ونحتاج إلى مجلس قومى للتعليم فى مصر يشكل من كافة الأطياف بما فيهم الطلاب وأولياء الأمور، ويجب أن نضع يدنا على جميع الأخطاء ونعمل على إصلاحها.