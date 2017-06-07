اليوم.. السيسي يلتقي ملك البحرين2017-06-07 00:56:04
أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد سيغادر أرض الوطن اليوم الاربعاء الموافق السابع من شهر يونيو الجاري متوجها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث يجري مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات اضافة الى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن يزور ملك البحرين القاهرة غدا الخميس لعقد جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من الموضوعات على رأسها قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويلها جماعات إرهابية وتهديدها للأمن القومي العربي والخليجي.
كما تشهد المباحثات بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
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