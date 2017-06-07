

رفضت وزارة الخارجية فتح صالة كبار الزوار بمطار القاهرة لمغادرة “سيف بن مقدم البوعينين” سفير قطر بالقاهرة غدًا الأربعاء، وذلك بعد المهلة الـ48 التى منحتها له الخارجية لمغادرة البلاد.

تقدمت السفارة القطرية لإدارة المراسم بوزارة الخارجية لفتح صالة كبار الزوار لمغادرة السفير القطرى، خلال سفره غدا الأربعاء على رحلة الخطوط الكويتية مثلما كان يتم فى السابق، إلا أن وزارة الخارجية رفضت هذا الطلب، وسيضطر السفير القطرى للمغادرة من الطريق العادى أو صالة الخدمة المميزة -كبار الزوار بمقابل رسوم مالية.