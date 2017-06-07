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وزيرة الهجرة: خط ساخن لتلقي شكاوى المصريين المقيمين بقطر
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة‎

وزيرة الهجرة: خط ساخن لتلقي شكاوى المصريين المقيمين بقطر

2017-06-07 00:50:10

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن عدد المصريين المقيمين بدولة قطر يصل إلى 300 ألف مصري، مشيرة إلى أن الجالية المصرية بقطر منسجمة ومندمجة مع المجتمع القطري ويتمتعون بعلاقات طيبة وجيدة مع الشعب القطري.

وأضافت ” مكرم ” فى مداخلة تليفونية فى برنامج ” كل يوم ” المذاع على قناة ” اون لايف “، أن الوزارة على تواصل دائم مع الجالية المصرية بقطر للتعرف على المستجدات اليومية نتيجة قطع العلاقات، مضيفة أن الوزارة خصصت رقما ساخنا لتلقي شكاوى المصريين المقيمين بقطر وهو 19787.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن البعثة الدبلوماسية بقطر تحولت إلى مكتب رعاية مصالح المواطنين والعمل على حل المشاكل التى يتعرض إليها المصريون المقيمون بقطر.

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