ماذا قال "إخوان تونس" بعد قطع العلاقات مع قطر؟!2017-06-07 00:55:02
دعت حركة النهضة التونسية –الإخوان- بقيادة راشد الغنوشي، الدول العربية المقاطعة لقطر إلى تجنب التصعيد والتهدئة وتفعيل الدبلوماسية.
وقالت الحركة في بيان، اليوم: “شهدت منطقة الخليج العربي إعلان عدد من الدول العربية قطع علاقاتها مع دولة قطر ووقف المبادلات معها. وأمام هذا التصعيد الحاصل، فإن حركة النهضة، تعبر عن انشغالها الكبير لتردي العلاقات بين دول عربية شقيقة تجمع بينها روابط تاريخية عريقة ومصالح عليا مشتركة تقتضي من هذه البلدان رعاية تلك المصالح وتنميتها وتوسيعها”.
مضيفة في البيان: “تدعو النهضة كل الأشقاء إلى تجنب التصعيد وتغليب لغة الحوار وتفعيل دور الهيئات المشتركة والخطوط الديبلوماسية ومنها تشجيع الوساطة الكويتية لتطويق الخلافات وحلها وعودة العلاقات”.
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