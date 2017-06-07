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سفير مصر السابق بالدوحة: الانقلاب فى قطر بات قريبا
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

سفير مصر السابق بالدوحة: الانقلاب فى قطر بات قريبا

2017-06-07 00:46:54

قال السفير محمد المنيسى سفير مصر السابق بقطر، إنه قبل الغزو العراقى للكويت بعام تأكد لشركات البترول الأمريكية بوجود حقل بترول كبير فى قطر ولكن الشيخ خليفة رفض عمل الشركات الأمريكية فى هذا الحقل.

وأضاف المنيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «ريهام السهلى» فى برنامج «المواجهة» على فضائية «اكسترا نيوز» أن أمريكا حرضت الشيخ حمد بن خليفة والشيخة موزة للقيام بانقلاب على الشيخ خليفة لتمكين أمريكا من العمل فى هذا الحقل البترولى الكبير.

وأضاف، أنه بعد تولى الشيخ حمد قرر إنشاء قناة موازية لـ “سى إن إن” الأمريكية والاستفادة من القدرات الإعلامية التى كانت تعمل فى “بى بى سى” والتى تم تطوير العلاقات مع إسرائيل واستقدام خبرات إعلامية من إسرائيل للإشراف على شبكة قنوات الجزيرة وتطويرها.

وأوضح أن قطر لن تقبل الشروط الـ 10 التى وضعتها المملكة العربية السعودية وستستمر فى عناد الدول العربية لشق الصف العربي، مضيفا، أن احتمالات حدوث انقلاب فى قطر والإطاحة بتميم كبيرة وفي وقت قريب وسيعمل على عمل تغيير جذري فى السياسات القطرية.

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