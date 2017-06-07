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اليوم.. أمير الكويت يلتقي حاكم دبي لمناقشة أزمة قطع العلاقات مع قطر
الشيخ صباح الأحمد الجابر آل صباح - أمير الكويت

اليوم.. أمير الكويت يلتقي حاكم دبي لمناقشة أزمة قطع العلاقات مع قطر

2017-06-07 01:32:52
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يصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات فى وفد رسمي، ضمن زيارة خاصة، للقاء محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي ووزير الدفاع، لبحث مستجدات الأوضاع فى الشرق الأوسط، وأزمة قطع العلاقات مع قطر.

وكان عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت جلسة مباحثات فى قصر السلام بجدة أمس، لاستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

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