استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدة أشخاص بجراح وحالات اختناق شديدة جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على التظاهرات التي شهدتها مناطق بقطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، أن الشاب فادي ابراهيم النجار 25 عاما استشهد جراء اصابته برصاصة في البطن اطلقتها قوات الاحتلال الاسرائيلى خلال المواجهات التي شهدتها المنطقة الحدودية شرق خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب ستة شبان اخرون بالرصاص الحي وقنابل الغاز في مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.