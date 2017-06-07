أفادت قناة “سكاي نيوز عربية”، في نبأ عاجل، منذ قليل، باتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان “ترامب”، أعلن تأييده الإجراءات التصعيدية ضد قطر، وقال في تغريدتين عبر “توتير”: من الجيد أن نرى زيارة السعودية مع الملك “سلمان” وخمسين دولة أخرى تؤتي أكلها، حيث قالوا: إنهم سيتخذون موقفا شديدًا من تمويل التطرف، وكل المؤشرات تتجه نحو قطر.