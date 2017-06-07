أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية، اليوم الثلاثاء، أن المدنيين المحاصرين في مدينة الرقة السورية يواجهون خطر القتل على أيدي قناصة تنظيم (داعش) الإرهابي أو الألغام إذا حاولوا الفرار، لكنهم قد يُستخدموا كدروع بشرية إذا ظلوا هناك.

وقال مدير الشؤون العامة لمنطقة الشرق الأوسط في لجنة الإنقاذ الدولية توماس جاروفالو - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - “لاحظت لجنة الإنقاذ الدولية انخفاضا في عدد الفارين من الرقة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما قد يشير إلى أن (داعش) ينوي استخدام 200 ألف شخص لايزالون محاصرين في المدينة كدروع بشرية”.

وأضاف جاروفالو أن “من يحاولون الفرار مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية في المدينة يواجهون خطر القتل بسبب الألغام وقناصة تنظيم داعش وكذلك الضربات الجوية”.

وأشار إلى أن الفرق الطبية التابعة للجنة في شمالي مدينة الرقة عالجت أشخاصا مصابين بسبب الألغام أثناء محاولة اجتياز خط القتال.

ويواجه المدنيون نقصا متزايدا في الغذاء والمياه والرعاية الصحية والكهرباء في الرقة مع بدء “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تدعمها الولايات المتحدة وتضم فصائل كردية وعربية مسلحة، هجوما لاستعادة المدينة التي تعد معقلا للتنظيم المتطرف في سوريا.