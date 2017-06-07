كتاب يكشف سبب اعتناق "كلاي" للإسلام2017-06-07 03:45:01
في كتابه القادم Ali: A Life، والذي سيتم نشره في شهر أكتوبر، يستعرض الكاتب جوناثان إيغ مقتطفات من رسالة كتبها محمد علي كلاي لزوجته الثانية خليلة كاماتشو علي، التي كانت متزوجة الملاكم الأسطوري من 1967 إلى 1976.
ووفق صحيفة “الوطن” السعودية؛ في الرسالة، التي قالت عنها كاماتشو علي أن زوجها السابق قد كتبها في أواخر عام 1960، وصف فيها تأثير رؤيته لكاريكاتير في صحيفة أمة الإسلام Muhammad Speaks. بقوله “لقد أعجبني الكاريكاتير. لقد أضاف شيئا إلى داخلي، وقد كان منطقيا”.
طلبت كاماتشو علي من محمد أن يكتب الرسالة بعد أن واجهته بخصوص خيانته خارج زواجهما. وطلبت منه أن يشرح سبب اعتناقه للإسلام. وقال الكاتب إيغ إنه دفع لكاماتشو علي 600 دولار (2.250 ريال) مقابل الرسالة. وقال إيغ، “من المحتمل أن اهتمام علي بأمة الإسلام قد نمى مع مرور الوقت والمقابلات المتكررة”.
الحادثة التي وصفها في الرسالة - الحصول على الصحيفة وقراءة الكاريكاتير - قد يكون أحد سلسلة الحوادث التي أثرت فيه. ولكن هذه هي المرة الوحيدة التي نكتشف فيها أنه قد كتب القصة بكلماته الخاصة. وقد يشير ذلك إلى أن الحادثة كانت حادثة مهمة جدا في رحلته.
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