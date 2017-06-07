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"الخارجية الموريتانية": قطر دأبت على نشر الفوضى والقلاقل بالدول العربية
وزارة الخارجية الموريتانية

"الخارجية الموريتانية": قطر دأبت على نشر الفوضى والقلاقل بالدول العربية

2017-06-07 00:37:01
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أكدت وزارة الخارجية الموريتانية أن قطر دأبت على تقويض مبادئ احترام سيادة الدول التي تأسس عليها العمل العربي المشترك، مشيرة إلى أنها عملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية.

وأضافت بحسب قناة “سكاي نيوز عربية”، أن سياسة قطر في المنطقة ارتبطت بدعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة.

وأعلنت موريتانيا رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

وكانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وعدد من الدول الأخرى أعلنوا قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، لدعمها للإرهاب، وتدخلها في الشأن الداخلي لعدد من الدول، وتفريق وحدة الصف العربي.

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