قال الدكتور وحيد حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسة بجامعة الملك عبدالعزيز السعودية، إن قطر تمثل خنجرا فى ظهر الدول العربية منذ تولى حمد بن خليفة الحكم فى الدوحة وانشاء شبكة الجزيرة التى عملت على بث روح الفرقة بين الشعوب العربية.

وأضاف هاشم، خلال لقائه مع الإعلامية «ريهام السهلى» فى برنامج «المواجهة» على فضائية «اكسترا نيوز» أن تميم بن حمد وصل للسلطة من خلال دعم الدول الكبرى لمخطط سياسى فى قطر عجز حمد بن خليفة عن تنفيذه مما اضطر تلك الدول الى الدفع بتميم لتنفيذ تلك المخططات، مضيفا، أن مصر والمملكة العربية السعودية عانتا من الهجمات الإعلامية التى شنتها قطر عبر منابرها الإعلامية وتم اتخاذ كل الخطوات لعودتها الى الصفوف العربية ولكنها رفضت العودة للصف العربى.

وأوضح أن قطر تمارس السياسات المعادية للدول العربية الكبرى بما فى مقدمتها مصر والسعودية لخدمة أغراض ايران وإسرائيل فى المنطقة العربية.