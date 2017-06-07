 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 12:58 صباحاً
روابط سريعة
هاشم: قطر تنفذ أجندة إيران وإسرائيل لتمزيق الدول العربية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

هاشم: قطر تنفذ أجندة إيران وإسرائيل لتمزيق الدول العربية

2017-06-07 00:41:17

قال الدكتور وحيد حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسة بجامعة الملك عبدالعزيز السعودية، إن قطر تمثل خنجرا فى ظهر الدول العربية منذ تولى حمد بن خليفة الحكم فى الدوحة وانشاء شبكة الجزيرة التى عملت على بث روح الفرقة بين الشعوب العربية.

وأضاف هاشم، خلال لقائه مع الإعلامية «ريهام السهلى» فى برنامج «المواجهة» على فضائية «اكسترا نيوز» أن تميم بن حمد وصل للسلطة من خلال دعم الدول الكبرى لمخطط سياسى فى قطر عجز حمد بن خليفة عن تنفيذه مما اضطر تلك الدول الى الدفع بتميم لتنفيذ تلك المخططات، مضيفا، أن مصر والمملكة العربية السعودية عانتا من الهجمات الإعلامية التى شنتها قطر عبر منابرها الإعلامية وتم اتخاذ كل الخطوات لعودتها الى الصفوف العربية ولكنها رفضت العودة للصف العربى.

وأوضح أن قطر تمارس السياسات المعادية للدول العربية الكبرى بما فى مقدمتها مصر والسعودية لخدمة أغراض ايران وإسرائيل فى المنطقة العربية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3