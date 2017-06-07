تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تم خلاله بحث آخر مستجدات المنطقة والجهود المبذولة والتنسيق المشترك فى دعم ركائز الأمن الاستقرار فى المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية/وام/، أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء- علاقات الصداقة والتعاون بين الامارات وفرنسا وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.